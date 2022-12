Lega Pro, Vulpis assume le funzioni di presidente dopo le dimissioni di Ghirelli

TORINO - Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha rassegnato le dimissioni da presidente e il vice presidente vicario, Marcel Vulpis, ha assunto le funzioni di spettanza del presidente, come previsto dallo statuto. "Con la sua professionalità e la sua bravura - ha sottolineato Vulpis -, Ghirelli ha contribuito in modo decisivo alla crescita della Lega. Gli auguriamo il meglio per quelli che saranno i suoi futuri incarichi". Sempre secondo lo statuto, informa la Lega Pro, si determina la contestuale decadenza dalle rispettive cariche dei due vice presidenti, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo. Entro 60 giorni verrà convocata l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente, dei due vice presidenti e del consiglio direttivo che resteranno in carica fino al termine del quadriennio olimpico.