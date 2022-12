Serie C, Ferapisalò e Pro Sesto a braccetto in vetta. Frenano Pordenone e Vicenza

TORINO - La diciannovesima gironata di Serie C ha regalato ben 6 pareggi su 10 partite nel Girone A . Lo scontro diretto in vetta alla classifica tra Pro Sesto e Feralpisalò si chiude a reti bianche. Entrambe le formazioni mantengono il primato con 35 punti. Frenano anche le dirette inseguitrici: il Vicenza fa 1-1 con il Piacenza , il Lecco pareggia a Vercelli e il Pordenone viene beffato nel finale dall' Albinoleffe (1-1). Torna al successo la Triestina , la Juve NG cade in casa contro la Virtus Verona (0-3).

Girone A

Albinoleffe e Pordenone non si fanno male (1-1): ramarri avanti con l'autorete di Milesi, pareggia i conti Borghini in pieno recupero. Terza vittoria di fila della Pro Patria che batte anche il Sangiuliano City (2-1): Boffelli e Citterio regalano i tre punti ai padroni di casa, momentaneo pareggio degli ospiti grazie all'autogol di Lombardoni. Cade la Juventus Next Gen in casa contro la Virtus Verona (0-3): reti di Gomez, Talarico e Zarpellon. Il Novara si fa riprendere allo scadere dal Trento (1-1): Pasquato salva gli ospiti pareggiando la rete di Marginean. Altro pareggio in Padova-Mantova (1-1): i patavini ristabiliscono l'equilibrio in campo con l'autorete di Iotti dopo il vantaggio ospite con Guccione. Frena la Pro Vercelli in casa con il Lecco (1-1): Della Morte replica a Buso. Pareggio a reti bianche tra Pro Sesto e Feralpisalò. Il Renate torna al successo dopo 3 ko di fila rifilando un tris all'Arzignano Valchiampo (3-0): a segno Malotti (doppietta) e Silva. Respira la Triestina contro la Pergolettese (1-0): decide Minesso. Secondo pareggio consecutivo per il Vicenza di Modesto: 1-1 con il Piacenza, Rossetti replica a Dalmonte.

Albinoleffe-Pordenone 1-1

Pro Patria-Sangiuliano City 2-1

Juventus Next Gen-Virtus Verona 0-3

Vicenza-Piacenza 1-1

Novara-Trento 1-1

Padova-Mantova 1-1

Pro Sesto-Feralpisalò 0-0

Pro Vercelli-Lecco 1-1

Renate-Arzignano Valchiampo 3-0

Triestina-Pergolettese 1-0