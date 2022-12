Serie C, Piscopo beffa la Triestina in pieno recupero e il Pordenone fa festa

LIGNANO SABBIADORO - Sarà un Natale decisamente bello per il Pordenone che trova sotto l'albero e in pieno recupero tre importanti punti, per continuare la sua corsa verso il vertice della classifica. Contro la Triestina , al Teghil, termina infatti (2-1). Un match che i ramarri hanno raddrizzato solamente nel finale dopo essere andati sotto, grazie a Burrai e Piscopo . Continua invece la crisi della Triestina sempre ferma al terz'ultimo posto.

Adorante porta avanti la Triestina, Pordenone inconcludente

Inizia subito a farsi vedere la Triestina dalle parti di Festa. Al 4' ci prova da fuori Adorante, ma la sua conclusione manca di potenza ed è facile preda del numero uno del Pordenone. La squadra di Di Carlo rischia al 7': Bruscagin perde un brutto pallone in area di rigore, con Ganz pronto a sfruttare l'occasione. Fortuna per i ramarri che l'arbitro Centi ferma tutto per fuorigioco. Al 13' la Triestina sblocca il match con Adorante: l'attaccante numero 11 alabardato sfrutta l'errore di Pinato in area di rigore sul cross di Rocchetti e da posizione ravvicinata insacca in rete in acrobazia. Nulla da fare per Festa. La Triestina continua a spingere e al 23' va vicino al raddoppio: Lollo si ritrova a due passi da Festa, ma all'ultimo momento viene anticipato da un intervento monumentale di Torrasi. Al 34' ancora pericolosa la Triestina: Minesso conclude in porta ma il pallone viene ribattuto da un difensore, Adorante prova ad avventarsi sul pallone ma si scontra con Festa. Tutto regolare per l'arbitro, si prosegue. Al 40' prova a rispondere il Pordenone ma il tiro da fuori di Torrasi termina alto. Al 44' Ganz tenta il tiro al volo ma non inquadra lo specchio della porta.

Triestina ribaltata in pieno recupero, esulta il Pordenone: 2-1

Il Pordenone prova a rendersi pericoloso al 7' con una punizione di Burrai, ma la sfera è deviata dalla barriera. Al 20' sempre i ramarri: Deli conclude al volo in area, con il pallone che però si alza sopra la porta di Mastrantonio. Passano 5' e sugli sviluppi dell'angolo Pinato colpisce di testa, con il pallone che sfiora il palo. Al 37' Dubickas, su cross di Burrai, colpisce il pallone di testa ma il suo tentativo termina molto a lato. Al 44' però i ramarri rimettono tutto in equilibrio grazie a Burrai che mette in fondo al sacco, grazie a una conclusione magistrale che con lascia scampo a Mastrantonio. In pieno recupero però arriva la beffa per la Triestina: Piscopo infatti, sugli sviluppi di un corner colpisce di testa ed insacca. E' il gol del 2-1, che vale i tre punti per il Pordenone.