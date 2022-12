Serie C, poker Vicenza e la Pro Sesto perde la vetta. Comanda la Feralpisalò

TORINO - Nel girone A della serie C è andata in scena la ventesima giornata (prima di ritorno). Salta all'occhio il blitz del Vicenza, che in trasferta travolge (4-1) la Pro Sesto che era in serie utile da 11 partite, togliendogli lo scettro di capolista: veneti secondi. Al primo posto passa così la Feralpisalò, che supera di misura tra le mura amiche l'Albinoleffe, grazie ad una rete di Pittarello regalandosi un Natale da sogno. Bene il Lecco che fa (0-0) contro la Virtus Verona, con quest'ultima che centra il quarto risultato utile consecutivo. Si rialza il Padova di Vincenzo Torrente che in casa con un gol di Russini, ha la meglio sulla Pro Vercelli. Stesso risultato (1-0) per il Renate che batte il Novara con una rete di Possenti. Pasquato in extremis castiga la Juve Next Gen (2-1) e fa esultare il Trento; sorridono anche il Mantova, che piega (2-1) il Sangiuliano e il Piacenza, che nello scontro diretto di bassa classifica piega la Pergolettese (3-1): doppietta di Morra e gol di Palazzolo.