Serie C, l'Alessandria cade contro il Rimini: decide Delcarro

L'Alessandria cade, Gubbio k.o. al 96'

L'Alessandria è uscita sconfitta dal match contro il Rimini. Tra le mura amiche di mister Rebuffi si è arresa a causa di un gol subito ad inizio partita: al 5' cross di Laverone perfetto per Delcarro che di testa infila all'incrocio. Rimini che avrebbe, un minuto dopo il gol, anche l'opportunità di raddoppiare su calcio di rigore per fallo di Rota su Santini, ma dal dischetto lo stesso Santini si fa ipnotizzare da Marietta. Vittoria dunque di misura per i romagnoli, con i grigi che non riescono invece ad abbandonare le posizioni bassissime della classifica e col Rimini che ritrova il successo dopo oltre un mese. Nell'altro match del tardo pomeriggio, quello tra Gubbio e Carrarese, altra vittoria di misura in esterna. La partita si stappa con il gol siglato nella ripresa da Schiavi. Nel finale di gara, però, succede di tutto. Prima gli umbri trovano clamorosamente l'1-1 con Semeraro al 94', poi però al 96' la Carrarese si riporta avanti con Della Latta che segna con un piattone di destra da appena dentro l'area, vincendo 1-2. Il Gubbio di Piero Braglia (squalificato per l'occasione e sostituito dal suo vice De Simone) non smuove la propria posizione in graduatoria, restando a 40 punti e con la vittoria che manca dal 17 dicembre.