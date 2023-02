Serie C: volano Catanzaro e Avellino, pari per Pescara e Messina

Serie C, in archivio le prime quattro partite della venticinquesima giornata per il Girone C. In campo alle 14.30 Monterosi Tuscia-Pescara, Giugliano-ACR Messina e Potenza-Avellino, mentre alle 18 la capolista Catanzaro ha ospitato la Turris. Tra questa sera e domani il quadro verrà completato con le rimanenti sei sfide.

Serie C, il Catanzaro vince ancora Il Catanzaro non fallisce nemmeno contro la Turris. Gli uomini di Vincenzo Vivarini si impongono tra le mura amiche di misura contro i torresi. A decidere il match un gol ad inizio gara: cross dalla sinistra di Biasci, batti e ribatti in area e alla fine Sounas insacca. I giallorossi restano in dieci nella parte finale della partita per l'espulsione di Ghion (doppia ammonizione), ma resistono al forcing finale della Turris portando a casa altri 3 punti e consolidando così il primo posto in classifica.