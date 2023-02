Serie C: Monopoli inarrestabile, pari tra Gelbison e Audace Cerignola

Serie C, ultimata la venticinquesima giornata del girone C. Sono finite, infatti, anche le ultime due partite in programma, con le altre otto andate in scena nella giornata di ieri. Alle 14.30 iniziata la sfida tra Gelbison e Audace Cerignola, mezz'ora più tardi lo start dell'incontro tra Monopoli e Picerno.

Serie C, il Monopoli non si ferma Continua l'ascesa del Monopoli in classifica. I biancoverdi vincono anche contro il Picerno, ottendendo la terza vittoria consecutiva e il quarto risultato utile di fila. La squadra allenata da Pippo Pancaro si impone grazie ad una rete di Manzari all'inizio del secondo tempo. Un successo che consente ai pugliesi di balzare al quinto posto in classifica a pari punti con la Juve Stabia, a -2 dal Foggia quarto e a -7 dal Pescara terzo. Sconfitta pesante per il Picerno, che si vede scavalcare proprio dal Monopoli in classifica, interrompendo a quattro, tra l'altro, la striscia di risultati utili consecutivi.