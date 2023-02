Gelbison-Audace Cerignola: Tumminello gioca senza numero e cognome

Non sono giorni decisamente fortunati per Marco Tumminello, attaccante scuola Roma ora alla Gelbison. Giorni che iniziano domenica scorsa quando il centravanti ha "causato" un ricorso del Taranto poiché sarebbe stato identificato dall'arbitro senza aver esibito un documento valido ai fini dello stesso. I cilentani non perderanno la partita a tavolino, stando a quanto recita l’articolo 10 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva, ma dopo lo spavento fatto prendere al club, in cui si è appena trasferito in prestito dal Crotone, è stato suo malgrado protagonista di un altro episodio singolare.