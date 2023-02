Trotta: l'Avellino, la salvezza col Crotone in A, la caduta e la rinascita in Irpinia

Una carriera di sali e scendi, l'apice della Serie A, il declino e ora la rivincita, nella stessa piazza che per primo l'aveva resto grande. Marcello Trotta , a 30 anni, sta trovando la sua seconda giovinezza, ancora ad Avellino . In maglia biancoverde il ritorno, e dopo metà stagione a dir poco complicata, ora la risalita, culminata con il gol dell'ex al Crotone .

Marcello Trotta, l'esperienza in Inghilterra

La carriera calcistica di Marcello Trotta nasce vicino casa. Lui, nato a Santa Maria Capua Vetere, muove i primi passi nel Real Portico e nell'ASD Recale. La svolta con il passaggio nelle giovanili del Napoli, dove resta fino agli Allievi Nazionali. Poi però viene notato dal Manchester City, iniziando dunque il suo percorso in Inghilterra. La sua esperienza con i citizens durà però poco: si trasferisce a titolo definitivo al Fulham, e da lì inizia la parentesi da traveller. Tanti i prestiti nelle serie minori inglesi: Wycombe, Watford, Brentford (questa l'esperienza più fortunata), Barnsley. Al Brentford, in League One, due anni ricchi di soddisfazioni, tra cui la sfida in FA Cup contro il Chelsea terminata 2-2, con i blues costretti al replay, ma anche qualche delusione. La promozione in Championship al primo anno, infatti, sfuma anche a causa di un suo rigore sbagliato all'ultima giornata. Un momento difficile dal quale, però, Trotta ha appreso e che gli è stato utile nel processo di crescita. Obiettivo, quello della promozione, centrato però l'anno successivo anche grazie ai suoi gol. Prima di salutare La Manica, anche la soddisfazione del debutto in Premier League con la maglia del Fulham.