Serie C, Catanzaro inarrestabile: i segreti della squadra da record che viaggia verso la B

In Italia, ma anche Germania, Francia, Spagna e Inghilterra c'è soltanto una squadra tra i campionati professionistici ad essere ancora imbattuta. E quella squadra è il Catanzaro di Vincenzo Vivarini. I giallorossi nel girone C di Lega Pro stanno letteralmente facendo terra bruciata attorno: dopo 26 partite sono già a +11 sul Crotone secondo, complice l'ultima sconfitta in campionato dei rossoblu, con statistiche e numeri da capogiro e che fanno più che presagire una promozione diretta in Serie B.

Serie C, i numeri del Catanzaro Le Aquile del Sud hanno collezionato ben 70 punti, media di 2.70 a partita con 22 successi e 4 pareggi. Ben 68 le reti realizzate, ma ancora più soprendente il dato dei gol incassati: appena 9. Punti fatti, marcature messe a segno e reti subite: in Italia nessuno ha fatto meglio dei giallorossi in proporzione alle partite giocate, neanche il Napoli di Luciano Spalletti. Statistiche pazzesche ma che partono da lontano, con una programmazione nel medio periodo e che stanno portando alla tanto sperata promozione in Serie B.