Lega Pro, Zola e il progetto per i giovani: "Non tutti nascono Maldini"

Zola: "Non tutti nascono Maldini, anche io sono partito dalla Serie C"

Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta al termine dell'Assemblea Straordinaria Elettiva a Roma, presso il Salone d’onore del CONI, Zola ha spiegato "Non tutti nascono Maldini. I giovani devono aver la possibilità di sbagliare. La mia carriera è iniziata in Serie C, conosco l’importanza di questa categoria. È un percorso alternativo per arrivare a giocare ad alti livelli. Per me, questo, è l'inizio di un'avventura interessante. Cercherò di portare la mia esperienza e le mie idee. Voglio dare il mio contributo a creare un’atmosfera giusta per i nostri ragazzi. Dobbiamo dare una risposta alla Serie A e alla Serie B creando le condizioni affinché ci arrivino quanti più calciatori possibili, di qualità, dalla nostra Lega. Non c’è modo migliore per ridurre i costi che produrti da solo i giocatori. Bisogna investire nei settori giovanili".