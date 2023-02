Catanzaro, arriva il primo ko. Cesena, che poker!

Emozioni e risultati a sorpresa nell'ultimo turno di campionato per i gironi B e C di Lega Pro. Il Catanzaro cade per la prima volta in campionato perdendo così l'imbattibilità : i giallorossi erano gli unici nei principali campionati professionistici a non aver mai perso. Il Cesena continua l'inseguimento alla Reggiana capolista con un 4-2 contro l'Imolese.

I risultati del girone B

Disputate otto delle dieci gare in programma nel girone B di Lega Pro. 1-1 tra Alessandria e San Donato: ospiti avanti con Ubaldi, nella ripresa il pari con Galeandro. Alessandria che naviga dunque ancora a vista nella parte bassa della classifica con 25 punti e solo a +1 dal terzultimo posto. Gol ed emozioni nel match tra Fermana e Ancona: padroni di casa avanti Neglia dopo appena 7', passano altri 5' e arriva il pari del solito Melchiorri, che timbra per l'ennesima volta il cartellino. A fine primo tempo Fermana di nuovo avanti con Fischnaller: vantaggio tenuto fino alla fine nonostante l'espulsione nella ripresa per somma di ammonizioni di Giandonato. Ancona che dunque resta a 48 punti e rallenta la rincorsa alle zone altissime della classifica. Vittoria di misura della Carrarese in casa del Pontedera grazie a Capello: un successo che permette ai gialloblu di scavalcare proprio i granata portandosi a 42 punti. 1-1 tra Montevarchi e Fiorenzuola: ospiti avanti con Florini, risposta dopo 10 minuti dei padroni di casa con Italen. I rossoblu hanno chiuso in 10 la partita a causa dell'espulsione di Silvestro nella ripresa per doppia ammonizione: Aquila Montevarchi che dunque resta ultima in classifica a 19 punti, ma accorcia sull'Imolese penultima. I grifoni hanno infatti perso in casa per 4-2 contro la seconda forza del campionato, il Cesena. I bianconeri con il poker messo a segno si portano, intanto, a -1 dalla Reggiana capolista. Preziosa vittoria della Recanatese per 3-1 in casa della Lucchese, con i giallorossi che respirano allontando la zona bassissima della graduatoria. 0-0, infine, tra Rimini e Vis Pesaro. A completare il quadro domani Reggiana-Gubbio e infine Siena-Torres: quest'ultimo match era inizialmente in programma sabato ma è stato rimandato di qualche giorno, precisamente a mercoledì, a causa dello sciame sismico nel territorio toscano.