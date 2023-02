Monterosi, il centrocampista Parlati eroe per un giorno: rigore parato e vittoria

Eroe per un giorno. Il fine settimana della Serie C ci regala sempre curiosità e storie particolari da raccontare. Al Partenio Lombardi di Avellino, però, è successo l'impensabile tra Giugliano e Monterosi . In pieno recupero, al 90' circa, i padroni di casa hanno l'occasione di pareggiare con un tiro dagli undici metri. L'episodio curioso sta nel fatto che a ribattere il tiro di Salvemini tra i pali ci sia Parlati , centrocampista biancorosso, e non Alia, espulso nell'occasione del rigore. Togliere la maglietta da gioco e indossare i guanti da portiere per provare a diventare l'eroe per un giorno del Monterosi. Detto, fatto. Destro a incrociare di Salvemini e Parlati in tuffo blocca la sfera tra l'incredubiltà del pubblico presente e l'esplosione di gioia dei suoi compagni. Quello di Parlati è soltanto l'ultimo di tanti episodi che hanno visto giocatori di movimento subentrare in porta in condizioni d'emergenza.

Parlati come Di Michele, Bilica e Felipe Melo

Samuele Parlati è soltanto l'ultimo in ordine cronologico dei giocatori di movimento ad aver neutralizzato un calcio di rigore. Prima di lui anche altri illustri colleghi si sono esibiti in una prodezza inaspettata. Per andare a trovare qualche episodio curioso bisogna riavvolgere il nastro e tornare indietro nel tempo. Alzi la mano chi ricorda Fabio Bilica, giocatore del Venezia che il 7 novembre 1999 a San Siro neutralizzò il tiro dagli undici metri di Shevchenko salvo poi subire la rete sul tap in di Orlandini.

Dal '99 facciamo un salto in avanti e andiamo nel 2004 con protagonista Di Michele dove l'attaccante andò in porta in Lecce-Udinese e parò il rigore a Vucinic. Per avvicinarsi ai giorni nostri pensiamo a Felipe Melo. Nel 2012 l'ex Juventus vestiva la maglia del Galatasaray quando risucì a neutralizzare il tiro dal dischetto di Turkdogan, esibendosi poi in un'esultanza a imitare un felino. Ora anche Samuele Parlati è entrato in un pezzetto di storia del calcio, ma questi sono soltanti alcuni degli episodi successi negli anni 'portieri' improvvisati.