Zauli: dal gol al Chelsea al paragone con Zidane, l'esperienza alla Juventus e ora il Crotone

La storia dello Zauli calciatore

La vita da calciatore di Zauli, elegante trequartista, inizia nelle giovanili del Grosseto prima e del Modena poi. Proprio con i gialloblu arriverà in prima squadra, girovagando però in prestito per due anni. Il rientro alla base e la nuova partenza, stavolta definitiva, al Ravenna, dove contribuirà alla promozione in Serie B. La vera consacrazione però l'avrà con la maglia del Vicenza, che aveva da poco vinto la Coppa Italia. In panchina c'era un giovane Francesco Guidolin, ed è proprio con lui che raggiunge l'apice. Il punto più alto arriva il 2 aprile del 1998: match di Coppa delle Coppe, il Vicenza arriva in semifinale e si appresta ad affrontare il Chelsea. Nella gara di andata i biancorossi vincono proprio grazie ad un gol di Zauli: stop al volo, conclusione di mancino e boato dei tifosi. Nonostante l'eliminazione maturata nella gara di ritorno, quello resterà per lui un ricordo indelebile. Stagione positiva con tanto di gol al Chelsea: riuscì ad entrare subito nel cuore dei supporter vicentini, tanto da meritare il soprannome di "Zidane del Triveneto". Diverse esperienze dopo i quattro anni vissuti a Vicenza, ma non più con quell'intensità. Seguirono le parentesi con Bologna, Palermo e Sampdoria, fino all'esperienza con la Cremonese di Emiliano Mondonico (con cui giocò anche i playoff di Serie C1) e infine il trasferimento al Bellaria Igea Marina. Può annovare nella sua carriera da calciatore 146 presenze e 20 reti in Serie A, oltre a 158 presenze e 28 gol in Serie B