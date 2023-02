Marco Sau torna in Serie C! Ufficiale la sua nuova squadra

Il calciomercato non dorme mai, e anche quando le sessioni estive e invernali sono ferme regala colpi a sorpresa. Stavolta l'ufficialità riguarda la Serie C, con Marco Sau che torna in terza serie. La sua ultima esperienza era stata al Benevento, ma concluso il contratto nel giugno 2022, è rimasto nella lista degli svincolati. Ad assicurarsi le sue prestazioni sportive la Feralpisalò , al momento situata al primo posto in classifica nel girone A di Lega Pro a 50 punti insieme alla Pro Sesto. Il club lombardo ha pubblicato anche la prima foto di Sau con la nuova maglia al momento della firma.

Ufficiale Sau alla Feralpisalò: il comunicato

Questa la nota con cui il club verdeblu ha ufficializzato il nuovo arrivo: "Feralpisalò è lieta di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive, fino al 30 giugno con opzione di rinnovo per la stagione 2023/2024 in caso di promozione, di Marco Sau. L’attaccante classe ‘87, che in carriera vanta oltre 400 presenze e 120 gol nei professionisti, vestirà la maglia verdeblù numero 20. A Marco il più cordiale benvenuto a Salò". Dunque la ricerca della promozione diretta in Serie B per la Feralpisalò proseguirà con un Marco Sau in più, col calciatore che dopo tantissime esperienze tra A e B, torna in Lega Pro a oltre 10 anni di distanza dall'ultima volta.