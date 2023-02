Pescara, Colombo non è più l'allenatore: il comunicato

Il Pescara non sta attraversando un buon momento per quanto riguarda i risultati nel girone C di Serie C. Dopo la partita in terra pugliese contro l'Audace Cerignola, l'allenatore Colombo ha deciso di dare le proprie dimmissioni dall'incarico. Motivazioni arrivare dopo un periodo non semplice e la voglia di dare una scossa all'ambiente in questo finale di campionato. Richiesta accolta e accettata dalla società dopo un paio di giorni di riflessione che hanno spinto il club a pensare al ritorno in panchina di Zeman.