Crotone, pari per Zauli. Pescara, Zeman torna con gol e rimonta subita

Al via il weekend di Lega Pro . Protagonista del sabato il girone C: in giornata 9 delle 10 sfide di giornata, domani il turno si concluderà con Virtus Francavilla-Potenza . Nel girone B in campo soltanto Gubbio-Olbia , tutti domani i match del girone A. Grande protagonista Zdenek Zeman , al ritorno per la terza volta sulla panchina del Pescara : ma il suo nuovo esordio con i biancazzurri ha lasciato l'amaro in bocca.

Serie C, i match di giornata

Vittoria esterna dell'Olbia sul Gubbio: la squadra di Piero Braglia cade a causa del rigore trasformato da Ragatzu al 59'. Successo che dà respiro ai sardi, che allontanano così le zone bassissime della classifica. Termina 2-2 l'incontro tra Pescara e Juve Stabia, con la squadra di Zeman che si fa recuperare due gol. Abruzzesi in vantaggio con Lescano alla fine del primo tempo, ed è sempre Lescano ad inizio ripresa a timbrare il cartellino. Ma quando la gara sembra già indirizzata, la Juve Stabia realizza due reti in 5 minuti: al 71' Silipo, al 74' Zigoni. Biancazzurri che dunque vengono agganciati al terzo posto in classifica dal Foggia: i rossoneri infatti si sono imposti per 2-0 sulla Viterbese, con quest'ultima reduce anche dalla conferma della penalizzazione. Pratica aperta nella prima frazione da Rutjen e chiusa nel finale di gara da Garattoni: la squadra di mister Somma sale dunque a 49 punti. Pareggio a reti bianche tra Giugliano e Taranto, così come accaduto per Monterosi e Latina. Colpo esterno del Monopoli a Messina: i biancoverdi si impongono di misura grazie alla marcatura di Bizzotto a 20' dalla fine. Il Monopoli sale dunque al sesto posto superando il Picerno, autore comunque di un prestigioso pareggio tra le mura amiche contro il Crotone secondo in classifica: vantaggio dei padroni di casa con Santarcangelo, pari al 67' di D'Errico. Nel pomeriggio in programma Catanzaro-Avellino e Fidelis-Andria Gelbison, alle 20.30 invece al via Turris-Audace Cerignola.