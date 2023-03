San Donato Tavarnelle, Jedd e Football Manager: un tifoso speciale nel derby col Siena

Dall'Inghilterra alla Toscana per seguire il San Donato Tavarnelle. No, non è uno scherzo ma il racconto di una storia davvero incredibile che si può trovare sui campi della Serie C. Il protagonista è Jedd Cooley, 28enne inglese, arrivato nel weekend in Italia, più precisamente a Pisa, per seguire da vicino la squadra toscana. La domanda ora sorge spontanea: come ha fatto Jedd a conoscere la realtà del San Donato Tavarnelle? La risposta non è scontata, ma è riposta nel videogioco più famoso a livello manageriale, ovvero Football Manager.