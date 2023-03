Serie C: prima vittoria per il Pescara di Zeman, vola la FeralpiSalò

Gol e tante sorprese in questa domenica di Serie C , valida per la 31^ giornata di campionato. Prima vittoria per il Pescara di Zeman , guidato dal solito Lescano . Si ferma invece la capolista Pro Sesto contro il Trento , squadra ostica e sempre complicata da affrontare. La Pergolettese cala il tris contro il Renate e lascia la zona playout.

Serie C, i risultati della 31^ giornata

Nel girone A la Juventus Next Gen esce sconfitta nel derby contro il Novara. Bianconeri in dieci per più di 80' per il rosso a a Raina. Risultato che porta i ragazzi di Brambilla al 12° posto e al momento fuori dalla zona playoff. Continua la striscia di risultati utile del Padova: contro l'Arzignano basta un gol di Cannavò. Termina 0-0 il big match tra Lecco e Pordenone e la classifica resta corta. In alto ne approfitta la FeralpiSalò che supera il Vicenza 2-0 e vola in testa. Va alla Pro Vercelli il match salvezza contro l'AlbinoLeffe: ora gli ospiti possono guardare anche in alto, con i playoff distanti solo tre punti. Gara ricca di emozioni tra Piacenza e Mantova, con i padroni di casa caparbi a portare a casa la vittoria. Seconda sconfitta di fila per il Sangiuliano, che cade contro la Virtus Verona. Risultato importante anche per la Triestina, che si impone 2-0 contro la Pro Patria. Nel girone C, oltre alla vittoria del Pescara, continua il buon momento del Potenza: terza vittoria nelle ultime quattro. Termina 1-1 il match tra Monterosi e Messina: gara condizionata da due espulsioni (Fofana e Di Paolantonio). Di seguito i risultati:

GIRONE A

AlbinoLeffe-Pro Vercelli 0-1

Arzignano-Padova 0-1

FeralpiSalò-Vicenza 2-0

Lecco-Pordenone 0-0

Novara-Juve Next Gen 2-0

Pergolettese-Renate 3-0

Piacenza-Mantova 4-2

Pro Sesto-Trento 1-1

Triestina-Pro Patria 2-0

Virtus Verona-Sangiuliano 3-1

GIRONE C