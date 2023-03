Del Sole, l'idolo Ronaldo e la Juve: Allegri e gli obiettivi col Potenza

"Quel sogno rinchiuso in un cassetto". Aprendo Instagram e spulciando il profilo di Ferdinando Del Sole, la prima foto ben visibile è quella con Ronaldo e quel messaggio. L'esterno del Potenza ha potuto godere, seppur per poco tempo, di un campione come Cristiano. Allenarsi con lui fianco a fianco ti aiuta a crescere e capire cosa serve se si vuole diventari grandi calciatori. Sin da piccolo, l'esterno classe '98, ha messo in mostra il suo talento e soltanto gli infortuni degli ultimi due anni ne hanno bloccato la crescita e il possibile salto di categoria. I sogni nel cassetto ci sono ancora e col Potenza l'obiettivo è quello di raggiungere i playoff.