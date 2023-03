Catanzaro promosso in Serie B se...: ecco tutte le possibilità

Sempre meno sogno, sempre più realtà. Il Catanzaro dei record è stato atteso fino a notte fonda dai suoi tifosi al rientro da Crotone: a Mogos ha risposto Verna fissando il risultato sull’1-1 finale. Il pareggio nel derby valido per la trentunesima giornata del girone C di Serie C, contro i rossoblù allenati da Zauli, secondi in classifica, ha pressoché chiuso i giochi per la promozione diretta. Titoli di coda anticipati su un film bellissimo, quello di un campionato dominato in lungo e in largo da giallorossi di Vivarini. Un rullo compressore sin dalla prima giornata, sempre saldamente in vetta: il Catanzaro è pronto a regalare la gioia del ritorno in Serie B dopo 17 anni alla sua gente. Quella gente che non è potuta essere allo “Scida” per il divieto di trasferta ordinato in seguito agli incidenti nel match di andata.