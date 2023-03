Catanzaro, tris al Monterosi: a Salerno per la promozione in B

Il Catanzaro vede la Serie B. A distanza di 17 anni, con cinque giornate di anticipo, domenica 18 marzo 2023 può essere un giorno storico. I giallorossi calabresi hanno vinto 3-0 al "Ceravolo" contro il Monterosi Tuscia, nella trentaduesima giornata di Lega Pro, e dopo il necessario cambio di sede dal "Guariglia" di Agropoli allo stadio "Arechi" di Salerno (ore 14:30) gli basterà battere la Gelbison per avere la certezza arimetica del ritorno in cadetteria. Non servono più calcoli quando si è definitivamente artefici del proprio destino. Il Crotone ha, infatti, pareggiato 0-0 sul campo della Fidelis Andria, fanalino di coda del girone C di Serie C scivolando a -16 dagli uomini di Vivarini che potrebbero far festa anche perdendo o pareggiando nel caso in cui il Crotone non dovesse riuscire a superare la Viterbese.