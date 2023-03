Serie C, bagarre nei gironi A e B. Il Catanzaro prepara la festa

In Lega Pro è andata in archivio la trentaduesima giornata di campionato. Un turno infrasettimanale che ha confermato l'avvincente lotta per il primato nel girone A , riservato colpi di scena nel girone B e portato il Catanzaro a un passo dalla promozione in Serie B nel girone C . Tra domani, sabato 18 marzo, domenica 19 marzo e lunedì 20 marzo , con il posticipo Ancona-Cesena , si concluderà un tour de force di impegni ravvicinati.

Serie C, lotta serrata per il primo posto nei gironi A e B. Girone C, primo match-point per il Catanzaro

Nel girone A il Pordenone ha approfittato dei pari a reti inviolate della capolista FeralpiSalò a Lecco e della Pro Sesto a Padova per ridurre a tre punti il gap dal primo posto e a uno quello dal secondo. Cruciale per riaprire i giochi per la promozione diretta il successo casalingo per 2-1 sul Piacenza in un avvicente corsa a tre che può, però, facilmente ampliarsi: sono solo cinque, infatti, le lunghezze che lo stesso Lecco ha dalla FeralpiSalò e, in un raggruppamento caratterizzato dal costante equilibrio, è impossibile escludere ulteriori colpi di scena. In arrivo FeralpiSalò-Mantova, Pro Sesto-Renate e Novara-Pordenone.

Nel girone B la Reggiana ha guadagnato un punto sulla Virtus Entella seconda e se ne è fatta rosicchiare due dal Cesena terzo pareggiando in trasferta 0-0 a Pontedera. In contemporanea, i liguri che avevano vinto (1-0) lo scontro diretto in casa degli emliani, sono stati travolti 4-0 all'Orogel Stadium "Dino Manuzzi". Una prova di carattere dei bianconeri che hanno così dimostrato di non aver deposto le armi nella lotta per il salto di categoria senza passare dai playoff. La corsa continua con Reggiana-Torres, Virtus Entella-San Donato Tavarnelle e, come detto, Ancona-Cesena.

Quella Serie B che il Catanzaro può festeggiare domenica prossima all'Arechi di Salerno dopo il cambio di stadio deciso per Gelbison-Catanzaro, proprio in virtù del massiccio esodo di tifosi calabresi previsto in Campania. Con le reti di Scognamillo, Martinelli e Vandeputte (i primi due si sono presentati in conferenza stampa con una sciarpa del Catanzaro, dopo aver festeggiato con i diecimila presenti al "Cervolo"), il rullo compressore del girone C ha travolto anche il Monterosi Tuscia approfittando del pareggio del Crotone sul campo del fanalino di coda Fidelis Andria. Agli uomini di Vivarini basterà vincere per avere la certezza aritmetica del salto in cadetteria e sarà festa automatica anche se il Crotone dovesse pareggiare o perdere in casa con la Viterbese.