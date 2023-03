Catanzaro, dopo 17 anni è di nuovo Serie B: è festa all'Arechi

Una corsa arrivata al capolinea e al fischio finale è iniziata la festa. In campo, sugli spalti dell'Arechi e in città sarà una giornata indementicabile per chiunque tifi Catanzaro. La vittoria contro la Gelbison è la chiusura di un cerchio e la firma non poteva che essere di Pietro Iemmello. L'ex Sassuolo è tornato a casa proprio per riportare in alto i colori giallorossi e con i suoi 23 gol ha contribuito in maniera importante per il raggiungimento dell'obiettivo. Insieme a lui poi tutto il resto della squadra che ha frantumato record su record in questa stagione spettacolare. 88 gol fatti, appena 13 subiti e una sola sconfitta sin qui per festeggiare la Serie B con largo anticipo.