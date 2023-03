Il Crotone di Zauli rimonta la Viterbese, poker Novara al Pordenone

Si chiude oggi il il trentatreesimo turno di campionato per i gironi A e C di Lega Pro . Giornata di verdetti per la terza serie, perché arriva aritmeticamente la promozione in Serie B per il Catanzaro , vittorioso allo stadio Arechi di Salerno contro la Gelbison e a +16 dal Crotone secondo a 5 giornate dalla fine. Risultati importanti anche nel girone A, con il tonfo clamoroso del Pordenone a Novara.

Girone A, i risultati

Nel primo pomeriggio pareggio per 1-1 tra Juventus Next Gen e Pro Patria: bianconeri avanti con Compagnon e acciuffati nel finale per un errore difensivo. Poker del Novara contro il Pordenone: prima il tris con la doppietta di Galuppini e in mezzo il gol di Vuthaj, Negro accorcia le distanze ma a chiudere i giochi a 10' dalla fine ci pensa Marginean fissando il risultato sul 4-1. Azzurri che si portano dunque a 47 punti in graduatoria, stop pesante per i neroverdi in chiave promozione diretta. Pari a reti bianche in Arzignano-Sangiuliano e Piacenza-Lecco, mentre il Padova vince per 2-3 in casa dell'AlbinoLeffe tenendo il passo del Novara in classifica.

I risultati