Catanzaro-Pescara pari e spettacolo. Entella e Cesena vincono e accorciano

Una domenica piena di partite, nonostante la sosta della Serie A e B, in campo tutta la 34a giornata della Lega Pro . Tantissimi gol nelle prime partite delle 14:30 che hanno dato seguito alle sfide giocate ieri, sabato 25 marzo. Bellissimo il match tra Catanzaro e Pescara con Vivarini e Zeman che non si sono risparmiati regalando uno spettacolo importante a un Ceravolo in festa per la promozione.

Serie C, tutte le partite

La partita di cartello della giornata è stata senza dubbio quella tra Catanzaro e Pescara. Ne è uscito un 2-2 davvero rocambolesco con i giallorossi capaci di recuperare per ben due volte la squadra di Zeman. Cianci al 90' regala il pareggio dopo la doppietta di Lescano per gli abruzzesi e il momentaneo pari di Curcio. Nel girone B la Virtus Entella non si è fatto sfuggire la possibilità di accorciare e sfruttare il passo falso della Reggiana. Un gol per tempo con Corbari e Tascone fanno balzare a meno due i liguri. Segue a ruota il Cesena vittorioso per 1-0 in una partita complicata contro l'Olbia. Il Gubbio vince in rimonta sul San Donato Tavarnelle. Successi anche per Carrarese, Pontedera e Recanatese. Torres e Fermana in dieci riescono a portare a casa un punto contro Ancona e Lucchese. Pari anche tra Alessandria e Fiorenzuola. Nel girone A, oltre all'1-1 tra Mantova e Juve Next Gen, anche Lecco-Triestina non vanno oltre lo 0 a 0. Vittoria netta in trasferta per l'AlbinoLeffe. A chiudere il programma tutte le partite delle 17:30.

I risultati

Girone A

Pro Patria-AlbinoLeffe 1-4

Lecco-Triestina 0-0

Mantova-Juve Next Gen 1-1

Vicenza-Arzignano ore 17:30

Piacenza-Novara ore 17:30

Sangiuliano-Pro Vercelli ore 17:30

Virtus Verona-Pergolettese ore 17:30

Girone B

Alessandria-Fiorenzuola 1-1

Carrarese-Siena 3-0

Cesena-Olbia 1-0

Lucchese-Fermana 1-1

Pontedera-Imolese 2-0

Recanatese-Aquila Montevarchi 3-1

San Donato Tavarnelle-Gubbio 1-2

Torres-Ancona 1-1

Vis Pesaro-Virtus Entella 0-2

Girone C

Catanzaro-Pescara 2-2

Virtus Francavilla-Monopoli ore 17:30