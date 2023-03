Foggia, Delio Rossi si presenta: mercato, play-off e futuro

Le prime parole di Delio Rossi

In occasione della conferenza stampa di presentazione, queste le parole di Delio Rossi: “Arrivai in questa città per la prima volta da ragazzino, ho ricevuto tanto e quindi mi metto a disposizione. È la chiusura di un cerchio, spero di chiudere qui la carriera: so bene in che piazza sono arrivato. Come ho detto al presidente, i miracoli non si possono fare, ma darò tutto. Non posso sapere dove arriveremo, possiamo solo lavorare sul campo. Voglio sbagliare con la mia testa, mi assumo tutte le responsabilità di quanto verrà fatto. Ragiono step by step, gara dopo gara, e alla fine ci sarà un bilancio. Poi con la società è stato fatto un discorso non relativo solo alle prossime partite. Non posso chiedere di portarmi Ibrahimovic, ma il presidente, che non è chiaramente felicissimo di questo momento, mi è parso carico e voglioso. In campo vanno calciatori e allenatori, ma se va tutto come deve è merito nostro, se va male colpa del presidente. Il calcio va così, e questo a lui fa male. Questo gruppo ha voglia, ma la volontà di rifarsi va dimostrata in campo. Coraggio? Quello ce l’hai o non ce l’hai. Ma i ragazzi li conosco da troppo poco, prima di fare bilanci devo avere idee più chiare. Alla fine saremo tutti giudicati per i risultati, la mia volontà è portare tutti dalla mia parte grazie a prestazioni e vittorie, ma queste son cose che non vanno dette, bensì dimostrate. Non sono un ds, rispetto i ruoli. Qui ritroverò Zeman così come altri. Sono stato un suo giocatore, ho fumato tante volte con lui. Penso che si possa fare bel gioco anche in questa categoria, ma se siamo in Serie C dobbiamo pensare da Serie C. Forse è proprio questo che voglio far comprendere: Foggia ha un passato importante, ma ora bisogna pensare solo a uscire da questo inferno. Play-off? È qualcosa di cui ancora non posso parlare, ho appena messo piede qui”.