Emerson supera Ibra: il difensore è il marcatore più anziano in Italia

42 (quasi 43) anni e non sentirli. In Lega Pro tra i giocatori più anziani in attività c'è senza dubbio Emerson Borges. Ai più attenti non sarà sfuggito visto il suo passato importante anche in Serie A con la maglia del Livorno . In Italia lui è rimasto, ma ora gioca qualche categoria sotto, non per questo meno seguita. Mantenersi con l'allenamento, la testa giusta e l'aria di Olbia : il brasiliano ha trovato la sua oasi felice in Sardegna e sta vivendo la sua seconda giovinezza. Al centro di un progetto fa da chiocchia anche ad altri giovani di belle speranze che coltivano il sogno di arrivare in alto, proprio come aveva fatto lui qualche tempo fa. Determinante nella corsa alla salvezza per i bianchi anche con un gol contro la Recanatese . Come? Una punizione da trenta metri, la specialità della casa. Ma la sua rete fa registrare un altro record.

Emerson battuto Ibra

Emerson è entrato nella storia del calcio italiano e non tanto per la bellezza dei suoi gol, ma per l'età anagrafica. Andando a spulciare i dati non è il più anziano a giocare, visto che Buffon a Parma con 45 è senza dubbio il recordman in attività. A 42 anni 7 mesi e 21 giorni il difensore brasiliano balza in cima alla classifica dei più anziani in Italia a segnare un gol. Poche settimane fa era toccato a Ibrahimovic per la Serie A, dopo il gol contro l'Udinese al rientro da titolare dopo il lungo infortunio.

Ora Emerson l'ha superato. Quindi non solo in Lega Pro dove guida la graduatoria, ma anche in Italia non c'è nessuno che abbia fatto meglio tra i giocatori in attività. Perché il record vero e proprio appartiene a Sergio Dossena, che con la Torres segnò a 45 anni e 3 mesi. L'aria della Sardegna fa bene verrebbe da dire. Ad agosto saranno 43 per Emerson, ma il centrale sembra essere colpito dalla 'sindorme' di Peter Pan e si sente ancora giovane da poter essere decisivo per l'Olbia.