Catanzaro nella storia: dopo la promozione, il record di punti in Serie C

Catanzaro, record di punti in Serie C

I giallorossi nell'ultimo turno di campionato hanno vinto in casa della Virtus Francavilla per 4-2: reti di Cianci e Curcio (tripletta per quest'ultimo). Con i 3 punti ottenuti al Giovanni Paolo II di Francavilla Fantana, il Catanzaro è salito a 93 punti in classifica, realizzando un incredibile recordo. Nessuno mai in terza serie, infatti, era riuscito a collezionare così tanti punti: il precedente primato apparteneva a Ternana e Sudtirol, che rispettivamente nella stagione 2020/21 e nel campionato 2021/22 erano riusciti a racimolare 90 punti. Per i calabresi sono arrivati anche i complimenti da parte della Lega Pro con un tweet: "Complimenti al Catanzaro che con la vittoria contro la Virtus Francavilla stabilisce il nuovo record di punti della Serie C: 93!". Festa nello spogliatoio con il cartello per le sostituzioni a segnare il 93. Un record che, tra l'altro, potrebbe ulteriormente incrementare: mancano infatti ancora due gare al termine della regular season: la squadra di Vivarini affronterà prima il Foggia tra le mura amiche, poi la trasferta in casa del Potenza. Una stagione fantastica, una promozione storica, un record realizzato e la voglia di superare sé stessi: i giallorossi non sembrano avere alcuna intenzione di fermarsi, obiettivo 99 punti.