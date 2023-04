Vicenza vola con Ferrari, il Crotone di Zauli stende la Gelbison

La domenica di Serie C si apre con un girone A ricco di sorprese in questa penultima giornata di campionato. La Juventus Next Gen ha perso in casa contro l'Arzignano e si trova ora fuori dalla zona playoff al dodicesimo posto. Vittoria a sorpresa della Pergolettese sul campo della Pro Sesto.

Serie C, la 37^ giornata del girone A

Nel big match tra il Vicenza e il Pordenone hanno avuto la meglio i biancorossi, che l'hanno spuntata con il gol del solito Ferrrari e si sono portati a un punto dal quarto posto, utile per accedere alla fase Nazionale dei playoff. Terza vittoria di fila del Padova, che contro il Lecco secondo in classifica cala il tris: biancoscudati che salgono così in sesta posizione. Un autogol di Panico regala i tre punti al Novara contro la FeralpiSalò già promossa in Serie B. Il Mantova supera la Pro Vercelli nello scontro salvezza: ancora in gol Bocalon. Terminano 1 a 1 le sfide tra AlbinoLeffe-Trento, Pro Patria-Piacenza e Renate-Virtus Verona. Pareggio senza gol tra il fanalino di coda Triestina e il Sangiuliano.