Catanzaro sempre più nella storia: Iemmello bis, 100 gol e record di punti

C'è sempre la firma di Pietro Iemmello nei record del Catanzaro . La stagione importante della squadra calabrese si rispecchia anche nei numeri. Vivarini , nonostante la promozione acquisita con largo anticipo, non ha voluto interrompere la sua corsa in vetta al girone C. La supremazia dei calabresi è arrivata a infrangere record su record e altri potrebbero arrivarne nell'ultima giornata di campionato. Dopo i 93 punti raggiunti settiaman scorsa , i tre raccolti contro il Foggia hanno proiettato i giallorossi a 96 superando sé stessi. Ora l'ultima giornata per alzare ancora l'asticella.

Catanzaro e la carica dei 100 gol

La vittoria per 2 a 1 contro il Foggia non ha spostato troppo gli equilibri del girone. Una passerella per il Catanzaro rimasto imbattuto in casa nell'arco di tutto il campionato. Diciannove partite casalinghe dove ha fatto la voce grossa con chiunque, lasciando pochissimi punti agli avversari. Al Ceravolo, Vivarini e i suoi ragazzi sono stati impeccabili. Contro i rossoneri il solito Iemmello, doppietta per lui, ha portato altri tre punti ai giallorossi e non solo. Con i suoi gol i calabresi hanno raggiunto quota 100 gol in stagione, terza squadra a farlo in C dopo Varese e Mater Roma nella stagione '41/'42.

Lo zar è salito a quota 27 centri stagionali. Mancando un solo match può ancora ambire allo scettro di miglior marcatore di sempre della terza serie superando De Florio a 28. Da solo o in coppia è sempre record, perché con Biasci ha toccato 43 gol eguagliando il record di Donnarumma-Lapadula nella stagione di Teramo, sempre con Vivarini in panchia. 90' minuti per superarsi e registrare nuovi dati storici.