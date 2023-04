Pergolettese, esposto alla Procura prima della gara con la Triestina

Nuovo caos in Serie C, precisamente nel girone A. Il patron, nonché direttore generale della Pergolettese , ovvero Cesare Fogliazza , prima della gara contro la Triestina ha presentato un esposto alla Procura Federale. Il match è terminato 1-2, quindi con la vittoria della Triestina. La squadra biancorossa ha vinto l'incontro con due reti segnate nel finale (minuti 88 e 94), riuscendo così ad evitare la retrocessione diretta (ad andare in Serie D è stato il Piacenza) e ottenendo il pass per i playout. La Procura avrebbe così aperto un fascicolo d'inchiesta sulla gara, con la Pergolettese (che ha presentato l'esposto) che si ritiene estranea da ogni tipo di implicazione.

La nota della Triestina

In merito a tutto ciò, la Triestina ha deciso di pubblicare un comunicato a nome del presidente della società, Simone Giacomini, che si è definito incredulo: "Siamo scioccati e senza parole nel leggere la notizia relativa a una presunta indagine per illecito sportivo. Siamo estranei completamente a qualsiasi azione che possa aver interferito con il risultato in campo. Fa rabbia e fa male leggere rumors che non hanno alcun fondamento e, chiariamo, nessuno della società è stato convocato. Queste notizie fanno spegnere il sorriso di chi lavora per mantenere vivo lo spirito pulito del calcio, della Triestina e delle brave persone che vi lavorano dai magazzinieri ai calciatori. E soprattutto vogliamo rasserenare i nostri tifosi che ci hanno seguito con sacrifici ovunque. Aspettiamo l’evolversi degli eventi come spettatori inconsapevoli. Non ho altro da aggiungere se non l’amarezza e la delusione relative a questa situazione. Ribadisco però che siamo forti, che non ci faremo destabilizzare consapevoli della nostra totale trasparenza e del cuore che abbiamo speso e spenderemo per la squadra. Siamo pronti a collaborare, se venissimo chiamati con la massima onesta, trasparenza e con il cuore oggi pieno di rabbia".