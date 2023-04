Siena, reclamo respinto e -2 confermato: penalizzazione e nuova classifica

Mancava il crisma dell'ufficialità, è arrivato anche quello: confermati i 2 punti di penalizzazione al Siena. Dopo la nota del deferimento arrivato nella giornata di ieri , si attendeva il responso per quanto riguarda la variazione della graduatoria nella stagione in corso. Dunque i bianconeri passano da 50 a 48 punti, restano in zona playoff ma in attesa di un'altra sentenza che arriverà ad inizio maggio e che dunque potrebbe portare i toscani fuori dalle prime 10 posizioni, estromettendoli dalla post season.

Siena, la nota della FIGC

Questo il comunicato con cui la FIGC ha ufficializzato il -2 in graduatoria per la società bianconera e confermato l'inibizione del presidente Montanari: "La Corte Federale d’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha respinto il reclamo dell’ACR Siena 1904 (Girone B di Serie C), confermando i 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva inflitti dal Tribunale Federale Nazionale. Confermata anche l’inibizione di 3 mesi per il presidente del club Emiliano Montanari. La società era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative al periodo novembre 2021-agosto 2022 e alla mensilità di ottobre 2021".