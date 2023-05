Playoff Serie C: sorteggio affidato a Dionisi, tecnico del Sassuolo

Playoff Serie C , questa sera si disputeranno le gare di ritorno del primo turno nazionale . Start alle 20.30 per Entella-Gubbio, Foggia-Audace Cerignola, Lecco-Ancona, Pescara-Virtus Verona e Vicenza-Pro Sesto. Questa sera i verdetti, già domani fissata l'estrazione per gli accoppiamenti del secondo turno. Ad estrarre le squadre che si affronteranno il tecnico del Sassuolo , Alessio Dionisi .

Playoff Serie C, sorteggio affidato a Dionisi

Ad annunciare l'ospite speciale è stata la Lega Pro con una nota ufficiale: "Sarà il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi a sorteggiare, domani nella sede della Lega Pro in via Jacopo da Diacceto a Firenze, gli accoppiamenti dei playoff di Serie C 2023. Le mani del tecnico neroverde indicheranno la strada che porterà le squadre qualificate dal “Secondo Turno Playoff Nazionale” alle finalissime per la B del 13 e 18 giugno. Alessio Dionisi, calciatore con le maglie di Voghera, Varese e Ivrea, arriva alla Lega Pro giocando nel Tritium. Chiuderà poi la carriera con Sambonifacese, Verbania e Olginatese. Panchina d’argento nel 2021, lo stesso anno in cui vinse la serie B alla guida dell’Empoli, Alessio Dionisi ha dato il via ai suoi successi da allenatore guidando l’Imolese in Lega Pro nella stagione 2018/19. Poi il passaggio al Venezia, il successo con l’Empoli e la guida del Sassuolo".