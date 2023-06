Pescara-Foggia: Zeman, i fischi allo Zaccheria e la polemica con Delio Rossi

Pescara- Foggia è alle porte e Zdnek Zeman ha presentato la gara valida per il ritorno della semifinale playoff di Serie C in conferenza stampa.

Come stanno i giocatori del Pescara : “La squadra sta abbastanza bene. Plizzari è a disposizione, Gyabuua ha ancora qualche problema alla caviglia. Desogus ha un po' mollato rispetto all’inizio, deve ritrovare le motivazioni come Vergani che ha grande talento ma deve crescere sotto l’aspetto mentale. La la darò domani”.

L'allenatore boemo si è, innanzitutto, soffermato sul sold out allo stadio Adriatico: “Sono contento che la gente venga così numerosa e spero che ci aiutino, ma dovremo essere anche noi a farci aiutare con la prestazione sul campo. Durante l’anno non ci sono stati tanti tifosi, ma si sa l’appetito vien mangiando”.

Pescara-Foggia, Zeman: stoccate ai tifosi rossoneri e a Rossi

Il Foggia: “Tatticamente ha fatto buona partita, siamo stati bravi a proporre idee. Loro sono più esperti rispetto a noi che siamo ancora un po’ acerbi. Sul gol del 2-2 non so se c’era fallo di mano, ma abbiamo preso un gol brutto. Ora dobbiamo cercare di giocare per vincere, il concetto è questo. Spero non ci sarà bisogno dei supplementari”.

I fischi dello Zaccheria: “A Foggia ho dato tanto e la gente spesso dimentica. I fischi non li ho sentiti altrimenti avrei potuto essere ancora più cattivo. Ho mantenuto la squadra per quattro anni in Serie A, vediamo se riusciranno a ripetersi futuro. A parte questo io là sono stato bene”.

Il mancato saluto con Delio Rossi: “Io ci ho ripensato un po’. Visto che sono più grande toccherebbe a lui salutarmi”.