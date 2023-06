Integration League, allo Stadio del Conero di Ancona la fase finale della competizione

Al torneo hanno preso parte i team di: Ancona, Cesena, Virtus Francavilla, Monopoli A, Monopoli B, Potenza, Reggiana A, Reggiana B.

Dopo la fase di allenamenti è iniziata la competizione, che giunge ora alle fasi finali con le partite che inizieranno sabato alle ore 16.30. Il torneo si chiuderà domenica 25 con la premiazione prevista alle ore 21.30.

Nella mattinata di domenica 25 inoltre, alle ore 11.30, si svolgerà la conferenza stampa durante la quale sono previsti gli interventi di: Matteo Marani presidente della Lega Pro, Roberta Nocelli Amministratore Delegato U.S. Ancona , Daniele Silvietti Sindaco di Ancona , Antonio Dell’Atti Managing Director Project School, Alice Fraccari e Giovanni Marchi referenti Lega Pro, Valentina Ranaldi rappresentante UNHCR.

Saranno inoltre presenti i componenti delle squadre, che interverranno per raccontare quest’esperienza sportiva come veicolo per avviare percorsi di inclusione sociale, condividendo il significato che ha avuto per loro Giocare, insieme come un modello di inclusione per comunità più accoglienti.