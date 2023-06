Platini, l'omaggio del Pescara per il compleanno dell'ex Juve

In quel Juventus-Pescara del 1982 si giocava una delle prime giornate di quel campionato, era il 24 agosto, è il campione francese realizzò una rete bellissima scavalcando con un pallonetto alcuni avversari e poi mettendo in rete con il destro a tu per tu con il portiere.

Juventus-Pescara, Platini, compleanno

Michel Platini compie 68 anni e in quella partita ancora in tanti si ricordano del suo gesto tecnico come in altre occasione. Gol banali il francese ne ha segnati pochi nel suo periodo in bianconero dove ha giocato gli ultimi cinque anni della carriera, dal '82 fino all'87. Stagioni arricchite da gol, giocate sopraffine e trofei di squadra e personali, visto i tre palloni d'Oro consecutivi vinti nei suoi anni alla Juventus. Arrivato a Torino per volere di Gianni Agnelli, Platini è stato uno degli acquisti più importanti in quell'epoca come poi confermato dai numeri: 147 presenze con la Vecchia Signora e ben 68 centri. Uno di questi al Pescara che la società ha ripubblicato per contemplare ancora una volta il gesto di rara bellezza e fare gli auguri in modo particolare al francese.