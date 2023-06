Spal, l'ex Juve Fusco nuovo responsabile dell'area tecnica

Contestualmente a Filippo Fusco, a partire dal primo luglio 2023, entrerà nell'area tecnica della Spal anche Emanuele Righi, con il ruolo di direttore sportivo.

Dalla Juve Under 23 alla Spal: la carriera di Fusco

Fusco è stato il primo direttore sportivo della Juventus Under 23 prima ancora che cambiasse la denominazione in Next Gen. Nel club bianconero aveva iniziato la sua attività lavorativa da responsabile dei giocatori in prestito e da direttore sportivo dell'Under 19 nel 2019. In precedenza era stato direttore sportivo del Bologna e del Verona.