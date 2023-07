Lega Pro, Siena escluso: l'Atalanta Under 23 prenota un posto in Serie C

A prescindere dall'eventualità in cui i club esclusi cosi come quelli non riammessi ricorrano al Collegio di Garanzia del Coni per vedere riconosciute le proprie stagioni, l'esclusione del Siena spalanca le porte alla presenza in Lega Pro della seconda Under 23 dopo la Juve, diventata dalla scorsa estate Next Gen.

Atalanta Under 23 verso la Serie C grazie ai criteri per i ripescaggi

I criteri per la composizione degli organici danno priorità ai ripescaggi delle seconde squadre per colmare vacanze d'organico: l'Atalanta Under 23 è pronta a presentarsi ai nastri di partenza della prossima Serie C. Il club orobico ha già bloccato Francesco Modesto per allenare la squadra.

L'Atalanta dovrebbe essere inserita nel girone B. Il regolamento vieta la presenza simultanea di due seconde squadre nello stesso giorne. Motivo per cui, essendo al completo il girone C e qualora fosse confermata la presenza della Juve Next Gen nel girone A, l'Atalanta troverebbe la sua naturale collocazione nel girone B al posto del Siena.