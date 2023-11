La Serie C NOW promuove la campagna “NO alla violenza sulle donne”

La Serie C NOW, per dare un segnale forte di partecipazione e sostegno alla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” in calendario il prossimo 25 novembre, in occasione della 15a giornata di campionato, farà scendere in campo tutti i capitani dei club con al braccio una fascia rossa con la frase “NO alla violenza sulle donne”.