Mantova, Mandorlini è il nuovo allenatore: il comunicato

Andrea Mandorlini è pronto a tornare ad allenare. L'ex Verona dopo due anni sabbatici e lontani dal campo ha firmato il suo contratto con il Mantova . I lombardi, dopo l'esonero di Corrent , hanno scelto l'esperto tecnico ravennate per la panchina e provare a risollevare le sorti della squadra. Al momento i biancorossi occupano la terz'ultima posizione del girone A in Lega Pro e Mandorlini dovrà provare a raggiungere l'obiettivo salvezza. Lo stesso club ha confermato il suo arrivo con una nota ufficiale.

Mantova, ufficiale l'arrivo di Mandorlini

Il Mantova dopo Corrent ha selto di affidare la panchina all'esperto Andrea Mandorlini. Di seguito il comunicato del club: "Mantova 1911 dà il benvenuto ad Andrea Mandorlini come nuovo allenatore della Prima Squadra". L'ultima esperienza vissuta da allenatore per l'ex Verona è stata sulla panchina del Padova, con cui ha sfiorato due volte la promozione ai playoff dalla C alla B. Ora l'obiettivo è chiaro, portare il Mantova alla salvezza. Con dieci giornate al termine il tempo stringe per Mandorlini e i suoi ragazzi.