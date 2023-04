Lutto nel mondo del calcio: è morto Mimmo Cecere

Lutto nel mondo del calcio. Si è spento improvvisamente a seguito di un infarto fulminante il 51enne Domenico Cecere, chiamato anche Mimmo. L'ex portiere si trovava in casa ed è stato colto dal malore, non c'è stato niente da fare per lui. L'estremo difensore nel corso della sua carriera ha fatto diverse esperienze importanti tra cui anche la storica promozione dalla C alla B con il Messina nello spareggio contro il Catania. Cresciuto calcisticamente nel Napoli, ha vestito anche le maglie di Avellino, Palermo e Fermana (con entrambe ha trovato la promozione in cadetteria). Con il Gela avava anche realiazzato una rete in pieno recupero contro l'Isola di Liri. Il calcio italiano piange la scomparsa di Cecere.