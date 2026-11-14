Il Gaucho a Ravenna e lo show ha inizio: Ronaldinho domani giocherà nel derby con il Forlì

Ronaldinho è atterrato ieri pomeriggio a Forlì, la città della squadra che affronterà domani rispettando la promessa fatta qualche mese fa all’amico Ignazio Cipriani . Il presidente del Ravenna è arrivato in aeroporto accompagnato dal direttore sportivo Lorenzo Tonetti . Col naso all’insù hanno atteso l’arrivo dell’aereo partito da Barcellona all’ora di pranzo e atterrato poco prima delle 15 a Forlì. Da lì è sceso il brasiliano, munito di occhiali scuri, di felpa e di zuccotto per proteggersi dalla pioggia e dal vento. Ronaldinho non gioca da undici anni: s’era ritirato dal calcio giocato il 16 gennaio del 2018, da tre anni era svincolato dopo aver risolto il contratto con il Fluminense . Aveva detto basta, limitandosi a disputare solo qualche partita tra leggende. Poi Cipriani, operando un pressing asfissiante, gli ha fatto cambiare idea. Ma quella di domani non sarà un’esibizione. Sarà partita vera: il Ravenna è secondo in classifica, rincorre il primo posto occupato dallo Spezia che ha sei punti di vantaggio sui romagnoli. Da queste parti, poi, il derby è particolarmente sentito dalle due tifoserie e la vittoria è l’unica cosa che davvero conta.

Rifinitura aperta per 15’ ai media: Mandorlini vuole dargli una mezzora

Ronaldinho tornerà a cimentarsi in un campionato italiano dopo quasi 16 anni: l’ultima volta fu il 16 dicembre del 2010, un Milan-Roma alla terza stagione in rossonero. Le turbolenze con Massimiliano Allegri, che lo escluse dai titolari prima della partita con la Fiorentina per una fuga notturna in discoteca (“non è da atleti”, disse il tecnico livornese alla stampa), e la voglia di tornare in Brasile lo portarono all’addio e al trasferimento al Flamengo. Per il suo ritorno in campo e per contenere l’affluenza di pubblico al “Benelli” è stata costruita una tribuna - la R10 - ad hoc sul cantiere degli ex distinti: ci sono ancora biglietti in vendita, costano tra i 90 euro (l’intero) e 150 euro (il gold, con hospitality inclusa), praticamente quanto una partita di Champions League. Alla sede del Ravenna sono arrivate oltre 200 richieste di accredito. Sono attesi giornalisti e fotografi dal Brasile, dall’Arabia Saudita, dall’Inghilterra, dall’Olanda. Ronaldinho, intanto, s’è goduto l’accoglienza dei tifosi del Ravenna giunti in aeroporto: un saluto veloce, un piccolo assaggio di ciò che sarà. Questa mattina indosserà gli scarpini per sostenere la rifinitura con i compagni di squadra. I media accreditati avranno un quarto d’ora di tempo, dalle 11 alle 11.15, per scattare qualche foto e registrare dei video, poi le porte dell’impianto sportivo si chiuderanno per consentire alla squadra di preparare al meglio la sfida di campionato. Ma quanti minuti giocherà Ronaldinho, alla ricerca del gol numero 300 da professionista? Si ipotizza almeno una mezzora, magari dal primo minuto, anche se ieri Andrea Mandorlini, forse per pretattica oppure no, ha dichiarato che l’asso brasiliano entrerà in campo soltanto nel secondo tempo e che sarà libero di svariare sul fronte d’attacco senza essere imbrigliato da schemi e moduli. Giocherà sicuramente fino a quando avrà fiato e la partita lo consentirà. Poi sarà standing ovation per salutare un campione immortale, un talento cristallino, che per quasi vent’anni ha illuminato il mondo del calcio.