Denis, el Tanque scende in Serie D. Giocherà col Real Calepina

GRUMELLO - German Denis in Serie D: la Real Calepina, che milita nel Girone B, ha infatti annunciato tramite i propri profili social, "l’ingaggio del fenomenale attaccante argentino classe ’81 German Denis": è quanto si legge sul profilo Instagram della società. El Tanque Denis è stato in carriera un'icona dell'Atalanta, dove è diventato il miglior cannoniere straniero dei nerazzurri con 56 reti. Negli ultimi tre anni ha militato alla Reggina tra Serie C e Serie B, totalizzando 62 presenze e 17 reti. In carriera, in Italia, ha indossato anche le maglie di Napoli, Udinese e Cesena. "Un’operazione di rilievo, quella condotta dalla società - si legge nella nota - che ha voluto introdurre - in un organico giovane e di prospettiva - un calciatore di grande esperienza, valore e carisma, legato da un sentimento di amicizia coltivata dai tempi della militanza nell’Atalanta con il nostro mister Daniele Capelli ed il suo vice Matteo Moranda. Nella giornata di domani, al ‘Luciano Libico’ di Grumello d/m, ci sarà il primo saluto di Denis al suo nuovo pubblico, nel pregara di Real Calepina - Desenzano (2^ giornata di Serie D), con calcio di inizio previsto alle ore 15". Questo il commento di German Denis: “Una splendida opportunità, non vedo l'ora di aiutare i ragazzi. Sono felicissimo di essere parte di questo club". "Ciao a tutti sono German - dice Denis in un video postato dalla società - vi aspettiamo domani alla partita, un abbraccio grande e forza Real Calepina".