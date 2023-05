Emanuele Filiberto denuncia: "Il Real Aversa è stato avvelenato"

"Faremo subito reclamo per far ripetere la partita". Così il Principe Emanuele Filiberto, proprietario del Real Aversa ha parlato dopo la partita persa contro il Ragusa, valida per i playout in Serie D. Il presidente del club ha denunciato un'intossicazione alimentare che avrebbe colpito gran parte dei giocatori. "Abbiamo deciso di mandare in ritiro la squadra direttamente nella città di Ragusa, in un noto albergo cittadino, proprio per farli ambientare ma mai potevamo immaginare che nel 2023 potessero accadere cose simili. Non voglio fare nessuna illazione, ma l'unica cosa certa che tutti i nostri calciatori sono tutti in ospedale". Continua lo sfogo del numero uno del club.