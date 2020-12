Maradona jr.: "La pagheranno per mio padre. Il Covid mi ha quasi ucciso..."

Il dolore nelle parole di Diego Armando Maradona Junior, figlio del Pibe de Oro: "Sapere della morte di un padre nel letto d’ospedale, da solo, è stato difficile. Appena sarò pronto, perché ancora porto gli strascichi dovuti al Covid, che mi ha quasi ucciso qualche settimana fa, andrò a dare un bacio a mio padre" ha detto a Sky. "Non poter ancora salutare mio padre è stata una difficoltà all’interno di un lutto che mi ha colpito fortemente. Io ho cercato per una vita di recuperare il rapporto difficile con mio padre, ce l’avevo fatta e poi è dovuto andare via. È stata una doppia sofferenza" ha confessato.

Maradona jr.: "La pagheranno" "Essendo ricoverato, gli ultimi giorni li ho seguiti molto poco, ero attaccato ad una maschera per respirare. Ma c’è un’indagine in corso, con i miei fratelli e le mie sorelle andremo a processo come parte lesa e se c’è stata incuria o se qualcuno ha responsabilità sulla morte di mio padre, la pagherà" ha aggiunto.

Maradona jr. sul gol del secolo "Quello che mi sta aiutando a migliorare il mio umore è che io sono stato felice negli anni con mio padre, abbiamo parlato di calcio, visto il Napoli, commentato l’Argentina, siamo andati allo stadio insieme. Di aneddoti ce ne sono tanti. Una volta gli ho detto: 'Papà mi devi dire come hai fatto a fare il gol all’Inghilterra'. La curiosità mi mangiava. Mi raccontava il 'gol del secolo' con una semplicità incredibile, come se bevesse un bicchiere d’acqua. Lui era speciale, lo capii in quel momento" ha raccontato il figlio di Diego.