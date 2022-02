Mondiale per Club, Lukaku trascina il Chelsea in finale

ABU DHABI - Sarà il Chelsea campione d'Europa in carica ad affrontare il Palmeiras, vincitore della Libertadores, nella partita che assegnerà il Mondiale per Club, in corso negli Emirati Arabi. I Blues si sono imposti di misura contro l'Al-Hilal al Mohammed Bin Zayed Stadium di Abu Dhabi. Match deciso al 32' da un tocco sotto porta di Lukaku che ha sfruttato al meglio uno svarione difensivo dell'Al-Hilal. Nella seconda frazione di gioco l'undici di Jardim ha sfiorato per due volte il gol del pari ma in entrambi i casi Kepa si è opposto sventando i tentativi di Marega e Kanno.