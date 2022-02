Havertz regala il Mondiale per Club al Chelsea: Palmeiras ko al 117'

ABU DHABI (Emirati Arabi Uniti) - Il Chelsea batte in finale 2-1 dopo i tempi supplementari il Palmeiras e conquista il Mondiale per Club 2022 . Decisivo l'intervento del Var a 3' dal termine dell'extra-time e la freddezza dal dischetto di Kai Havertz . Nei novanta minuti regolamentari, al vantaggio firmato dall'ex Inter Lukaku al 55' aveva risposto, sempre dagli undici metri, Raphael Veiga al 64'. In campo dal primo minuto altre tre vecchie conoscenze della Serie A, Thiago Silva, Rudiger e Kovacic, solo panchina per Jorginho. Nella finale per il terzo e quarto posto, invece, l'Al-Ahly ha sconfitto 4-0 l'Al-Hilal.

Veiga risponde a Lukaku: 1-1 al 90' tra Chelsea e Palmeiras



Le squadre chiudono il primo tempo sullo 0-0 con un'occasione per parte: al 26' il Palmeiras scappa in contropiede, ma Dudu controlla male e calcia largo mentre, per gli inglesi, al primo minuto di recupero, Thiago Silva fa partire un potente destro da fuori area che il portiere Weverton devia in calcio d'angolo. Per il Chelsea da sottolineare anche l'infortunio di Mount al 31' sostituito da Pulisic. Ad inizio ripresa i "Blues" la sbloccano: al 55' cross in mezzo di Hudson-Odoi ed incornata di Romelu Lukaku, al 2° gol al Mondiale per Club. La gioia degli inglesi però viene smorzata soltanto 6 minuti dopo: l'arbitro viene chiamato al Var per valutare un tocco di mano di Thiago Silva in area di rigore dopo un contrasto aereo e decide di assegnare il rigore al Palmeiras. Raphael Veiga è gelido: spiazza Mendy e riporta la partita in parità. Il Chelsea ci prova con alcuni calci piazzati ad impesierire gli avversari che però difendono bene e la finale va ai supplementari, con Lukaku costretto ad incoraggiare i compagni dalla panchina (sostituito al 76').

Havertz stende il Palmeiras: Chelsea campione del mondo

Al 98' il Palmeiras suda freddo, incursione dalla sinistra di Rudiger che mette in mezzo e traversa colpita da Pulisic, ben contrastato nel cuore dell'area piccola al momento del tiro. Al 112' lì+'episodio decisivo: arbitro chiamato nuovamente al Var per un fallo di mano di Luan su tiro di Azpilicueta nell'area sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il direttore di gara non ha dubbi ed assegna il rigore ai Blues: Kai Havertz dal dischetto è implacabile e segna il gol che regala il Mondiale per Club al Chelsea.