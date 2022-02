Mondiale per club, morto il tifoso del Palmeiras ferito dopo la finale

SAN PAOLO (Brasile) - È morto il tifoso del Palmeiras rimasto ferito da alcuni colpi d'arma da fuoco negli scontri tra supporter della squadra brasiliana nella zona di Palestra Italia a San Paolo, nei pressi dello stadio Allianz Parque. Qui era stato allestito un megaschermo, sul quale è stata trasmessa la finale del Mondiale per Club ad Abu Dhabi, vinta dal Chelsea per 2-1 sul Palmeiras .

Una persona è stata arrestata

Dopo il ko in finale, i tifosi della formazione paulista si sono scontrati tra loro e con le forze dell'ordine, che hanno utilizzato gas lacrimogeni e spray al peperoncino. Un portavoce della Polizia militare ha annunciato la morte dell'uomo che ieri, gravemente ferito, era stato ricoverato in ospedale. Una persona è stata arrestata: si presume che sia lo sparatore. In un video lo si vede correre via con una pistola in mano, prima di essere bloccato. Non sono state rivelate le identità della vittima né del presunto assassino.