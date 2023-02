Mondiale per Club, il Real Madrid affronta l'Al Ahly in semifinale

Il gol di Afsha regala all' Al Ahly la semifinale del Mondiale per Club contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti . Gli egiziani, nel match disputato a Tangeri , si impongono per 1-0 sugli statunitensi del Seattle Sounders al termine di una partita molto combattuta e decisa soltanto nel finale. L'altra semifinale vedrà di fronte i sauditi dell' Al Hilal (che oggi hanno battuto ai rigori i marocchini del Wydad Casablanca ) e i brasiliani del Flamengo .

Real Madrid, i trionfi al Mondiale per Club

I Blancos cercheranno dunque di raggiungere il quinto successo nella competizione. La squadra di Ancelotti detiene già il record di vittorie nel torneo con i quattro trionfi del 2014 (contro il San Lorenzo per 2-0), 2016 (contro il Kashima Antlers per 4-2), 2017 (contro il Gremio per 1-0), e 2018 (contro l'Al Ain per 4-1).